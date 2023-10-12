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        Haberler Gündem Trafik Tekirdağ'da ters yöne giren minibüs faciaya neden oldu! - Gündem haberleri

        Ters yöne giren yabancı plakalı minibüs faciaya neden oldu!

        Tekirdağ'da yanlış şeritte seyreden yabancı plakalı minibüs faciaya neden oldu. Minibüsün son sürat karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarptığı feci kazada, 1 kişi hayatını kaybetti. Dehşet anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:30
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yanlış şeride giren yabancı plakalı minibüs dehşet saçtı.

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        Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu Veliköy mevkisinde meydana geldi.

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        Yanlış şeritte Çerkezköy istikametine doğru seyir halinde olan O.M'nin kullandığı Bulgaristan plakalı minibüs, Veliköy Mahallesi'nde R.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

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        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Kazada hafif ticari araç sürücüsü R.Y. yaşamını yitirirken, yaralanan minibüs sürücüsü O.M. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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        #ters yön
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