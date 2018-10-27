Tescoma Zlin - Sparta Prague rakamlar

Tescoma Zlin ve Sparta Prague, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Tescoma Zlin 21 puanla 6. sırada, Sparta Prague 26 puanla 4. sırada bulunuyor. Tescoma Zlin son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sparta Prague, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 347. İddaa'da Tescoma Zlin kazanır 3.10, berabere biter 3.00, Sparta Prague kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Tescoma Zlin son hafta oynanan Sigma Olomouc maçında 2-0 yenildi.

Sparta Prague ise Vysocina Jihlava maçında 1-0 kazandı.

Tescoma Zlin, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Sparta Prague, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sparta Prague, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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