Tescoma Zlin - Teplice maçı öncesi rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Tescoma Zlin, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Teplice takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. 7 puanlı Tescoma Zlin 6. sırada bulunuyor, Teplice 5 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Tescoma Zlin, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Teplice son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 371. İddaa'da Tescoma Zlin kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Teplice kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Tescoma Zlin son hafta oynanan Sigma Olomouc maçında 2-0 yenildi.

Teplice, Zbrojovka Brno karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Tescoma Zlin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tescoma Zlin, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Teplice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Teplice, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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