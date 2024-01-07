Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.628,73 %1,07
        DOLAR 29,7961 %0,14
        EURO 32,6152 %-0,08
        ALTIN 1.961,02 %0,32
        FAİZ 41,37 %0,63
        GÜMÜŞ GRAM 22,25 %0,95
        BITCOIN 43.979,00 %0,13
        GBP/TRY 37,8917 %0,14
        EUR/USD 1,0939 %-0,09
        BRENT 78,76 %1,51
        ÇEYREK ALTIN 3.206,26 %0,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK Başkanı Palandöken: İşletmeler önemli ölçüde iş gücü kaybı da yaşamıştır - İş-Yaşam Haberleri

        TESK Başkanı Palandöken: İşletmeler önemli ölçüde iş gücü kaybı da yaşamıştır

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonucu işletmelerin fiziksel hasar dışında önemli ölçüde iş gücü kaybı yaşadığına dikkati çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İşletmeler iş gücü kaybı yaşadı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        TESK ile UNICEF arasında 2018’den bu yana yürütülen Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı devam ediyor. Bu çerçevede 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisine cevap vermek amacıyla bölgede değerlendirme çalışması yapıldı. Depremin TESK’e bağlı işletmelerde ve işbaşı eğitimi üstündeki etkilerine yönelik sonuç raporu, programın Mersin ve Gaziantep toplantılarında sunularak geri bildirimleri alındı.

        TESK-UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı çerçevesinde Mersin ve Gaziantep ESOB’un ev sahipliğinde, WeGlobal’in danışmanlığında gerçekleştirilen toplantılara illerdeki paydaş kurumların temsilcileri de katıldı. Deprem sonrası yeniden yapılandırma sürecinde neler yapılması gerektiğinin tartışıldığı toplantılarda, esnafa ve mesleki eğitime yönelik sürdürülebilir ve uzun vadeli planlama ele alınarak esnaf ve sanatkarları afet ve acil durumlara hazırlamak için eylem planı tasarlanmaya başlandı. Yürütülen çalışmaların devamının ise Hatay ve Kahramanmaraş’ta yapılması planlanıyor.

        "ÇOK BOYUTLU BİR YAKLAŞIM GEREKİYOR"

        Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocukların güvende, sağlıklı ve eğitimli bir şekilde büyümeleri için işbaşı eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi, programın daha geniş kesimlere yayılması, depremin esnafa ve işbaşı eğitimine etkisi ele alınıyor. Bu kapsamda ortaya çıkan sonuca göre depremde işletmeler ağır fiziksel hasarın yanı sıra önemli ölçüde iş gücü kaybı da yaşamıştır. Özellikle yıkımın ağır olduğu bölgelerde çalışanların büyük bölümü vefat etmiş olup diğerleri ise engelli duruma düşmeleri, göç ya da psikolojik travma nedeniyle işlerine geri dönememişlerdir. Bu sebeple de kayıpların bir an önce telafi edilmesi büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin ihtiyaç duydukları destekler bölgenin hasar durumuna göre farklılık göstermektedir. Depremin farklılaşan etkileri, destek paketlerinin hazırlanmasında doğrudan ve dolaylı etkilerin dikkate alınarak çok boyutlu bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İETT otobüsü tabelaya çarptı! Yaralılar var
        İETT otobüsü tabelaya çarptı! Yaralılar var
        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'