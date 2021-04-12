TRT 1'in yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Teşkilat, 6. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu ve gözler yeni bölüm çevrildi...

TEŞKİLAT 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar’ın kimliğini açıklayıp kendisine evlenme teklif etmesiyle büyük şok yaşayan Ceren, bu sürpriz hamle karşısında ne yapacağını bilemez. Yolun sonuna geldiğini düşündüğü bir anda gelen bu hamle karşısında bocalayan Ceren’e geçmişinden gelen gizemli bir isim yardım eli uzatır..

En güvendiği elemanı Leyal’in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkışır. Hulki ve Leyal’in takas edilmesi teklifini kabul etmek zorunda kalır. Ekip, takasın güvenli biçimde gerçekleşmesi için her adımı planlayarak olağanüstü bir hazırlığa girişir. Pınar ve Hakkı keşif amacıyla Kuzey Irak’ta belirlenen bölgeye doğru yola çıkarlar. Leyal’i takasın gerçekleşeceği bölgeye götüren Serdar ve Zehra ise yola beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kalır.

Fadi de takas için kendi planlarını yapar. Bölgedeki terör odakları ile işbirliğine giden Fadi, Leyal’i kurtardıktan sonra ortalığı kan gölüne çevirecek şeytani bir plan kurar. Ekip, kurulan tuzağın içinden Hulki’yi sağ salim çıkarmaya çalışırken kendilerini çok daha büyük bir tehdidin içinde bulur.

TEŞKİLAT 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...