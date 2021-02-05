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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Endonezya'ya yatırım hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Endonezya Yatırım ve Maden Bakanı Yardımcısı Septian Hario Seto, ABD'li şirketin yatırım başvurusunda bulunduğunu ve görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

Seto, Tesla'nın yatırımının batarya teknolojileri ile enerji depolama alanlarında olabileceğini de bildirdi.

Seto, "Sadece ham madde almak isterlerse buna izin veremeyiz. Fakat, yapılan teklifin ham madde satın almanın ötesinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Endonezya, dünyanın en büyük nikel üreticilerinden biri olarak biliniyor. Nikel madeni elektrikli otomobillerin bataryalarındaki temel maddelerden birini oluşturuyor.

Tesla geçen yıl yaptığı açıklamada güvenilir bir nikel kaynağı bulmak için araştırma yapıldığını bildirmişti. Tesla'nın kendi ülkesin dışındaki ilk tesisi Çin'in Şangay kentinde faaliyete geçti. ABD'li üretici son olarak Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bir üretim tesisini hayata geçirmek üzere çalışmalar yürütüyor.