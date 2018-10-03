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Tesla'nın başına kim geliyor?

Tesla'nın bazı yöneticileri, Elon Musk'ın yerine başkanlık koltuğuna Tesla'nın Yönetim Kurulu üyesi Murdoch'ın getirilmesini önerdi. Menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmakla suçlanan Musk ve Tesla 20 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edilirken Musk'a, Tesla'daki yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etmesi için 45 gün mühlet verilmişti.

03.10.2018 - 09:29 | Güncelleme:

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın başına Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un oğlu James Murdoch'ın getirilmesi tartışılıyor. New York Times'ın haberine göre Tesla'nın bazı yöneticileri, Elon Musk'ın yerine başkanlık koltuğuna 21st Century Fox CEO'su ve Tesla'nın Yönetim Kurulu üyesi James Murdoch'ın getirilmesini önerdi. Gazete, Murdoch'ın bu göreve kendisinin talip olmadığını  ifade etti.

ATTIĞI MESAJLAR BAŞINI YAKTI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Musk'a, ağustos ayında attığı Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynak bulduğuna ilişkin açıklamasının "doğru olmadığı ve yanlış yönlendirici olduğu" suçlamasıyla dava açmıştı. Musk, 13 Ağustos'ta Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tesla'yı hisse başına 420 dolar teklifle New York Borsası'ndan çekme planını 2 Ağustos'ta şirketin yönetim kuruluyla paylaştığını bildirmiş ve Suudi Arabistan varlık fonunun kendisiyle 2017'nin başından beri Tesla'yı borsadan çekme konusunda görüştüğünü kaydetmişti. 

45 GÜN SÜRE VERİLMİŞTİ

Musk, 24 Ağustos'ta ise şirketin yönetim kurulu ve hissedarlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından, Tesla'nın borsadan çekilme kararının iptal edildiğini duyurmuştu. Menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmakla suçlanan Musk, geçtiğimiz hafta sonunda SEC ile davanın geri çekilmesi için anlaştı. Anlaşmayla Musk ve Tesla 20 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edilirken Musk'a, Tesla'daki yönetim kur  ulu başkanlığı görevinden istifa etmesi için 45 gün mühlet verilmişti.

 

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