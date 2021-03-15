22 yaşındaydı! Odunları kesiyordu! Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Özcan Sokak'taki bir evin bahçesinde, dün öğle saatlerinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Barış Keskin bahçede odun keserken ağaç kestiği testerenin sıçramasıyla boynundan yaralandı.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre olay, 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olayın yaşandığı bahçede olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Gencin cansız bedeninin otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderileceği öğrenildi.