TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz: Soruşturma aşama aşama devam edecek!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündemi sarsacak açıklamalarının ardından başkanvekili Mecnun Otyakmaz da kısa bir açıklama yaptı.

"AŞAMA AŞAMA DEVAM EDECEK"

"Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?" sorusuna yanıt veren Otyakmaz, "Şu anda hakemlerle başladık. TFF'nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek. Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek." dedi.

"DETAYLAR RAPORLAR İLERLEYEN GÜNLERDE NETLEŞECEK"

Konuyla ilgili tüm detayları HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç aktardı.

Genç, "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu konuşmasının ardından söylediklerinin net olduğunu dile getirerek soru almayacağını iletti. Sayın başkan gazetecilerin sorularına, 'Yanıtlayacağımız bir şey yok, bu konuda çalışma başlatıldı ve ilerleyen günlerde de bilgilendirme yapacağız. Disiplin soruşturmaları ve yargı süreçleri için takipteyiz' ifadelerini kullanarak salondan ayrıldı. 'Özellikle Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) bu durumla ilgili bir tespit ve araştırma var mı?' diye sorduğumuzda hakemlerle ilgili araştırmaya başladıklarını ve aşama aşama federasyonun tüm birimlerinde de detaylı bir şekilde araştırmaların devam edeceğini vurguladı. Ancak şu an için MHK ile ilgili bir çalışma olmadığını belirtti." dedi