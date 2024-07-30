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        Haberler Spor Futbol TFF Dış İlişkiler Kurulu belli oldu - Futbol Haberleri

        TFF Dış İlişkiler Kurulu belli oldu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Dış İlişkiler Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Bunu göre Dış İlişkiler Kurulu Başkanı, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:45
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        TFF Dış İlişkiler Kurulu belli oldu
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        TFF Dış İlişkiler Kurulu belli oldu. TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Dış İlişkiler Kurulu'nun başkanlığına, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar getirildi.

        Kurul üyeleri arasında ABD'de bilişim ve yazılım üzerine çalışan işadamı Ahmet Köse, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Vali Salih Ayhan gibi isimler dikkat çekti.

        Mehmet Emin Birpınar başkanlığındaki Dış İlişkiler Kurulu'nun üyeleri ise şöyle:

        Cevat Kaya

        Salih Ayhan

        Metin Alper

        Yunus Kabal

        Yusuf Büyük

        Hakan Bilal Kutlualp

        Metin Koç

        Serkan Aykaç

        Nihat Öztürk

        Mustafa Oğuzhan Altınok

        Latif Ersoy

        Çağrı Kanver

        Ahmet Köse

        Barış Orbay

        Erkan Ömeroğlu

        Metin Karabiber

        Yılmaz Hasoğlu

        Deniz Ertem

        Cavit Sevim

        Fatih Mehmet Ceyhan

        Cemal Burak Yılmaz

        Mehmet Abdikoğlu

        Serkan Duran

        Mustafa Saral

        Ali Karaca

        Bülent Köksal

        Atilla Bayoğlu

        Emir Kuriş

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