TFF Dış İlişkiler Kurulu belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Dış İlişkiler Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Bunu göre Dış İlişkiler Kurulu Başkanı, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar oldu.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 30.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:45 facebook

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