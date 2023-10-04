The Bodrum Cup Selanik’ten Başladı

Binlerce denizci ve deniz tutkunu için unutulmaz anılarla dolu bir geleneğin temsilcisi olan The Bodrum Cup, 35’inci yılını Cumhuriyet’in 100’üncü yılıyla birleştirerek Selanik'e özel bir yolculukla kutluyor.

Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Özden, The Bodrum Cup Komite ekibi ve Bodrum’dan gelen filo 3 Ekim’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi ziyaret ederek anma töreni gerçekleştirdi. The Bodrum Cup ekibi, Selanik’teki törenin ardından İstanbul’a doğru yol aldı.

8 EKİM’DE DOLMABAHÇE’YE YOL ALINACAK

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The Bodrum Cup, 8 Ekim'de Türkiye İş Bankası İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçişini takiben Dolmabahçe Sarayı önünde yapılacak anma selamlamasıyla devam edecek. 9 Ekim'de ise İstanbul-Bodrum etabı başlayacak ve yarışçılar Babakale, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum rotasını takip edecek. 16 Ekim akşamı kampana töreniyle Bodrum etabı başlayacak. 17 - 21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlar kapsamında belirlenen rota, Bodrum Limanı’ndan başlayarak Çökertme ve Kissebükü’ne uzanacak, ardından Bodrum'da tamamlanacak. Kazananların kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı büyük bir konserle sahiplerine teslim edilecek.

“BU TARİHİ YILDA ÇİFTE MUTLULUK YAŞIYORUZ”

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu yıl, The Bodrum Cup’ın da 35’inci yılı. Bu tarihi yılda çifte mutluluk yaşıyoruz. Atamızın denizciliğe verdiği büyük önemi bir kez daha hatırlamak ve Atamıza saygımızı sunmak amacıyla “her şeyin başladığı nokta” olan Selanik'e ilk adımımızı attık. Bu anlamlı yolculuğumuzun bir sonraki adımında, İstanbul’a doğru yol alırken, 6 Ekim’de Çanakkale Anıtı’na selam vererek yolculuğumuza devam edeceğiz. 8 Ekim'de “Türkiye İş Bankası İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçişi”’ni takiben Atamızın hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de anma törenimizi gerçekleştireceğiz. 35 yıldır ekim ayının üçüncü haftasında bu muhteşem organizasyonu gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu anlamlı yolculuk, denizcilik tutkusu, tarihsel önem ve coşkuyla dolu bir kutlamayı temsil ediyor. The Bodrum Cup, 35 yılı aşkın bir süredir Bodrum'u ve Türkiye'yi denizcilik dünyasının merkezine taşıyor ve bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz.”

“BÜYÜK BİR MUTLULUK VE GURUR KAYNAĞI OLAN ÖZEL BİR YIL”

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise “1989'da kurulduğundan bu yana deniz sporlarını, Bodrum'u ve Akdeniz'i tanıtmaya adamış bir organizasyon olan The Bodrum Cup, Akdeniz'in en büyük uluslararası deniz festivallerinden biri haline geldi. Bu yıl, yarışların 35’inci yılını, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıyla kutladığımız, bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olan özel bir yıl. Ayrıca, Selanik'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve yaptığımız anlamlı ziyaret, bu yılki kutlamalarımızın önemini daha da artırdı. Bodrum’un barış, dostluk, kardeşlik ve özgürlük ruhunu tüm dünyaya taşımayı hedefleyen organizasyonumuzu bundan sonra da tıpkı bugün olduğu gibi büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “Bu yıl, Atamızın bize en değerli emaneti olan Cumhuriyetimizin 100. yaşını büyük bir gururla, coşkuyla kutluyoruz. Kutlamalara dokunan her etkinlik bizim için çok kıymetli. Bunlardan biri olan ve 34 yıldır yelken tutkunlarını buluşturan The Bodrum Cup’ın paydaşları arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün burada Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnettarlığımızı sunduğumuz, Atamızın doğduğu ev, aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin hikayesinin de başladığı yer… The Bodrum Cup’ın bu özel mekândan başlaması festivali çok anlamlı kılıyor. Selanik’ten başlayan deniz festivalinde yarışan yelkenliler, dünyanın eşsiz güzelliklerinden biri olan İstanbul Boğazı’na yol alacak, Dolmabahçe Sarayı’nın önünde anma selamlaması yaparak Bodrum’a ulaşacak. Selanik – İstanbul – Bodrum güzergâhında gerçekleştirilecek tüm etkinlik boyunca 100. yıl coşkusunu hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Maximiles Black 35. The Bodrum Cup’ta yarışacak tüm katılımcılara başarılar dilerim.” dedi.