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İngiliz gazete The Guardian'a göre, koronavirüsü (Covid-19) tedavi etmenin en iyi umutlarından biri olduğu düşünülen Remdesivir adlı ilacın ilk tam denemede herhangi bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıktı.

Yarattığı heyecan nedeniyle küresel olarak yetersizlik yaşanan ilacın ABD Başkanı Donald Trump tarafından da “ümit verici” olduğu iddia edilen ilaçlardan biri olduğu belirtildi. Altın standart denemelerinde 237 hastanın bazılarında ilaç kullanıldı ancak ilacın işe yaramadığı, öte yandan yol açtığı yan etkiler yüzünden denemenin erkenden durdurulduğu açıklandı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yapılan çalışmanın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bilgiyi klinik araştırmalar veri tabanında yayınladığı ancak daha sonra kaldırdığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Tarik Jasarevic ise bu bilginin kazayla çok erken yüklendiğini söyledi.

DSÖ Sözcüsü Jasarevic, “Yazarlar tarafından DSÖ'ye gönderilen ve yanlışlıkla web sitesinde yayınlanan taslak belge, hata fark edilir edilmez kaldırıldı. Makale hakem değerlendirmesine tabi tutuluyor ve DSÖ'nün açıklamalarından önce son bir versiyonunu bekliyoruz" dedi.