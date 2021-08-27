The Times Kabil'de İngiltere Büyükelçiliği'ne girdi! 0:00 / 0:00

Reuters

İngiliz gazetesi The Times muhabirleri, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'deki İngiltere Büyükelçiliği'ne girdi. Binayı terk ederken Afgan çalışanların iletişim bilgilerini içeren belgelerin bırakıldığı tespit edildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, yedi Afgan çalışana ve ailelerine ait bilgilerin yer aldığı belgelerin bırakıldığı ortaya çıktı.

The Times'ta yer alan haberde, bırakılan belgelerde üst düzey bir elçilik çalışanının adının ve adresinin, diğer çalışanların iletişim bilgilerinin ve özgeçmişlerinin yer aldığını söyledi.

The Times muhabiri Anthony Loyd bulduğu telefon numaralarını aradı ve bazı çalışanların Afganistan'ı çoktan terk ettiğini, ancak üç Afgan çalışanın sekiz aile üyesiyle birlikte hala ülkede olduğunu öğrendi. Loyd bu kişilerin ülkeden ayrılmaya çalışırken Kabil Havalimanı dışında mahsur kaldığını söyledi.

Belgelerde ismi geçen üç Afgan çalışan ve sekiz aile üyesinin bilgileri İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Üç aileyi güvenli bir duruma getirdik" dedi.

İKİ KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

The Times, belgelerde iki kişiye ait çevirmenlik başvurusunun yer aldığı, bu kişilerin durumunun henüz bilinmediğini aktardı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, belgelerin güvencesiz bırakılmasının "açıkça iyi bir şey olmadığını" söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, olanlarla ilgili bazı soruları olacağını söyledi.

Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi, Birleşik Krallık diplomatlarının büyükelçilikten aceleyle ayrılması sırasında belgelerin nasıl bırakıldığına ilişkin bir soruşturma başlatacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "büyükelçiliğimizin çekilmesi sırasında hassas materyalleri imha etmek için her türlü çabanın gösterildiğini" ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanı Ben Wallace, belgelerin güvencesiz bırakılmasının "açıkça yeterince iyi olmadığını" söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, olanlarla ilgili "bazı sorular soracak" dedi.