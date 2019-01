La Casa de Papel, Stranger Things, Dark gibi Türkiye'de de çok sevilen dizileri imza atan Netflix'in yeni süper dizisi The Umberalla Academy'nin ilk fragmanı görücüye çıktı.

Türkiye'de ilk kez ve sadece Habertürk'te yayınlanan fragmanda babalarının ölümü ardındaki gizemi, kıyamet tehdidini ve çok daha fazlasını çözmek üzere bir araya gelen süper kahramanlardan oluşan sorunlu ailenin fertleriyle tanışıyorsunuz.

Başrollerinde Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan ve Aidan Gallagher yer aldığı, Steve Blackman tarafından hayata geçirilen ve birer saatlik 10 bölümden oluşan The Umbrella Academy, 15 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak.

DİZİNİN KONUSU

1989 yılında, aynı günde 43 bebek doğar. Bu olayı açıklanamaz kılan ise söz konusu bebeklerin bir gün öncesinde hiçbir gebelik belirtisi göstermeyen ve birbiriyle hiçbir alakası olmayan kadınlardan dünyaya gelmesidir. Çok zengin bir sanayici olan Sir Reginald Hargreeves, bu bebeklerin yedisini evlat edinir ve The Umbrella Academy’i kurarak "çocuklarını" dünyayı kurtarmak üzere hazırlar. Fakat her şey planlandığı gibi gitmez. Çocuklar daha yirmi yaşına ulaşmadan aile parçalanır ve her biri bir yana savrulur. Bu çocuklardan hayatta kalan ve artık otuzlu yaşlarında olan altı kişi, Hargreeves'in vefat haberini alınca yeniden bir araya gelir. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya ve Beş Numara; üvey babalarının ölümünün ardındaki gizemi çözmek için birlikte çalışır. Fakat farklı kişilikleri ve yetenekleri onları bir kez daha birbirlerinden uzaklaştırmaya başlar. Yaklaşmakta olan küresel bir kıyamet tehdidi ise işleri daha da zorlaştırmaktadır.