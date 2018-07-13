Throttur Reykjavik - Akranes maçı istatistikleri

Throttur Reykjavik ve Akranes, 13 Temmuz 2018 Cuma günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:15. 13 puanlı Throttur Reykjavik 6. sırada bulunuyor, Akranes 23 puana sahip ve 2. sırada. Throttur Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Akranes, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 119 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Throttur Reykjavik kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.50, Akranes sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler.

Throttur Reykjavik önceki hafta Vikingur Reykjavik mücadelesinde 1-2 yenildi.

Akranes ise Valur maçında 1-0 yenildi.

Throttur Reykjavik, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 11 gol yedi.

Akranes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Akranes, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.