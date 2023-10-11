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        Haberler Gündem 3. Sayfa Artvin'de komşu dehşeti: 3 kardeş öldürüldü

        Artvin'de komşu dehşeti: 3 kardeş tüfekle öldürüldü

        Artvin'in Şavşat ilçesinde komşu husumeti vahşet sonlandı. S.Y., tartıştığı husumetli komşuları 3 kardeş Turgut Demirpehlivan, Hükmiye Çimen ve Leyla Yılmaz'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:20
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        Artvin'de komşu dehşeti: 3 kardeş öldürüldü
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde S.Y. (41), tartıştığı husumetli komşuları 3 kardeş Turgut Demirpehlivan (59) Hükmiye Çimen (70) ve Leyla Yılmaz'ı (65) tüfekle öldürdü.

        Olay, akşam saatlerinde Şavşat ilçesi Çavdarlı köyünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen komşular arasında tartışma çıktı.

        POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        Turgut Demirpehlivan
        Turgut Demirpehlivan

        Tartışmanın ardından S.Y., evden aldığı pompalı tüfekle kardeş oldukları öğrenilen Turgut Demirpehlivan, Hükmiye Çimen ve Leyla Yılmaz'a ateş açtı.

        3 KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Hükmiye Çimen ve Leyla Yılmaz
        Hükmiye Çimen ve Leyla Yılmaz

        3 kardeş kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğin belirlendi.

        Jandarma, suç aleti pompalı tüfek ile birlikte S.Y.'yi olay yerinde gözaltına aldı. 3 kardeşin cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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