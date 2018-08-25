Thun - Lugano maçı ne zaman?

İsviçre Süper Lig maçında Thun ile Lugano, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Thun 6 puanla 6. sırada, Lugano 4 puanla 7. sırada bulunuyor. Thun son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lugano son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 569 kodlu maçı oynayanlar; Thun galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Lugano galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Thun son hafta oynanan Sion maçında 1-4 yenildi.

Lugano ise Zürich maçında 1-1 berabere kaldı.

Thun, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Lugano, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lugano 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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