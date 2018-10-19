Son 15 yılda gelişimini istikrarlı bir şekilde sürdüren Türk Hava Yolları, 2023 hedefleri doğrultusunda genişlettiği filosunu yeni pilot katılımlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. THY'de göreve yeni başlayan 500 pilot, "Ailemize Hoş Geldiniz" etkinliğinde bir araya geldi. Kaptan pilot, ikinci pilot ve yetiştirilmek üzere pilot unvanlarıyla 2018 yılında göreve başlayan pilotlar için düzenlenen törene THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi ve şirket yöneticileri katıldı.

"YIL SONUNA KADAR HEDEF BİN 100 PİLOT"

Etkinliğindeki konuşmasına kurumun tarihine kısaca değinerek başlayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kazanılan başarıların yenilerine ilham olacağını vurguladı. Ekşi, "Türkiye’nin en değerli markası olarak yükselmeye sizlerle devam edeceğiz. Elimizden gelenin her zaman artı bir fazlasına odaklanmalıyız. Hedeflerimize ailemizin gayretleriyle ulaşacağız. Bu törenle 41 kaptan pilot, 286 ikinci pilot ve kendi yetiştireceğimiz pilotlar ile toplam 500 pilotun ailemize katılımını gerçekleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar Türk Hava Yolları’na katılan pilot sayısının bin 100’e ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİMDİ"

İHA'da yer alan habere göre, Atatürk Havalimanı’nda polis olarak görev yaptıktan sonra pilot olan 32 yaşındaki Musa Aslan, şunları söyledi: "Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir meslekti. Havalimanında görev yaptığım sürece uçuş ekiplerini gördüğümde bu isteğimin arttığını gördüm. Sabırla yolumda devam ettim. 18 aylık pilotaj eğitimimi tamamladım. Hayal ettiğim şirketteyim. İki meslekte kurallara uymayı gerektiren şerefli meslek. Arkadaşlarım da benimle gurur duyuyor. Azmin sonu her zaman başarıya ulaştırıyor."

HOSTESTİ ARTIK PİLOT OLACAK

7 yıldır kabin memuru olarak görev yapan Pınar Çetin ise, havacılığı bırakamayacağına karar verdikten sonra pilotaj eğitimine başvurduğunu ifade ederek, “Havacılığa merakım çok erken yaşlarda vardı. Zorlu bir eğitim süreci bekliyor. İki yıl eğitim alacağım. Bu kararım arkadaşlarım için de sürpriz oldu. Hepimiz aynı çatı altındayız. Bu şirketin başarısı için çaba harcıyoruz. Umarım kokpit koltuğunda oturmayı da başarabiliriz" dedi.

Tarom Romen Havayolları'nda Boeing 737 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak görev yapan Beatrice Filip de THY ailesine katıldı. Toplam 2 bin uçuş saati bulunduğunu ve 3 ay önce THY’ye katıldığını ifaden eden Filip, “THY çok büyük bir şirket, burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım uzun yıllar burada görev yaparım” şeklinde konuştu.

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