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THY, Do&Co ile anlaşmasını 15 yıl uzattı

THY Do&Co, THY ile 15 yıl süreli ikram anlaşması imzaladı. THY Do&Co İkram Hizmetleri, THY'nin Türkiye çıkışlı tüm uçuşlarında ikram hizmeti verecek. Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre anlaşma İstanbul'daki otel projesinin THY Do&Co'dan THY'ye satışını da içeriyor

THY Do&Co
Türk Hava Yolları ( THY)  uçaklarına ikram hizmeti veren Türk işadamı Atilla Doğudan'ın sahibi olduğu Viyana merkezli Do&Co  ile 15 yıllık anlaşma imzaladı. Do&Co'nun THY ile ortak olduğu THY Do&Co İkram Hizmetleri, THY'nin Türkiye çıkışlı tüm uçuşlarında ikram hizmeti verecek. Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yaptığı açıklamaya göre anlaşma İstanbul'daki otel projesinin THY Do&Co'dan THY'ye satışını da içeriyor.
 
ANLAŞMA OTEL PROJESİNİN SATIŞINI DA İÇERİYOR

Do& Co Aktiengesellschaft'tan yapılan açıklama şöyle:

" Do & Co Aktiengesellschaft; Do & Co ve Türk Hava Yollari A.O. (Turkish Airlines) ortak şirketi olan THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş.'nin, Türk Hava Yolları ile Türkiye'deki Havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasını, 15 yıl süreli olarak imzaladığını duyurur. Söz konusu anlaşma, ayrıca İstanbul‘daki otel projesinin THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş'den Türk Hava Yolları'na satışını da içermektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi emsal koşullara, özellikle yetkili rekabet makamlarının onayına tabidir."

 

 

 

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