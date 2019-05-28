ANLAŞMA OTEL PROJESİNİN SATIŞINI DA İÇERİYOR

Do& Co Aktiengesellschaft'tan yapılan açıklama şöyle:

" Do & Co Aktiengesellschaft; Do & Co ve Türk Hava Yollari A.O. (Turkish Airlines) ortak şirketi olan THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş.'nin, Türk Hava Yolları ile Türkiye'deki Havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetleri anlaşmasını, 15 yıl süreli olarak imzaladığını duyurur. Söz konusu anlaşma, ayrıca İstanbul‘daki otel projesinin THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş'den Türk Hava Yolları'na satışını da içermektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi emsal koşullara, özellikle yetkili rekabet makamlarının onayına tabidir."