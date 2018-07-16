THY personel adayları tarafından yakından takip edilen THY personel alımı şartları geçtiğimiz aylarda güncellendi. Türk Hava Yolları - THY tarafından alınan son karar gereği THY çalışanlarının alımında yapılan değişikliğin detayları da belli oldu. İşte değişiklik sonrası THY şartları...
4 BİN 600 PERSONEL ALINACAK
Türk Hava Yolları ( THY ) Genel Müdürü Bilal Ekşi, hem THY 'nin hem de kendilerinden hizmet alan şirketlerin personel alımı yapacağını vurguladı. Ekşi, gençlere THY 'nin web sayfasını sürekli kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:
"İstanbul yeni havalimanı 'nda alanın büyümesi ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THY olarak biz de normal büyümemize paralel her yıl 3 bine yakın personel alıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim."
THY PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
Bilişim sektörüne kendini yakın hisseden ve Bilgi Sistemleri kapsamındaki faaliyetlere ilgili
Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan
Ekip çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek olan
Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip
Düzenli raporlama ve dokümantasyona önem veren
MS Office araçlarını çok iyi bilen
Araştırmayı ve öğrenmeyi seven, teknolojiyi ve yenilikleri takip eden
Sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan
Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek
İnsan ilişkileri kuvvetli, güler yüzlü, ikna yeteneği yüksek
İyi derecede İngilizce bilmek
THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak
HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK?
En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin bazı bölümlerinden alım yapacağını açıklayan THY, yayımladığı ilanda aşağıdaki bölümlerinden birinde öğrenimine devam eden ve belirtilen bölümlerde lisans 3.sınıf öğrencisi olan ve belgeleyebilen öğrencilere başvuru hakkı veriyor. İşte başvuru yapabilecek bölümler…
Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bilişim Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım (Endüstri Ürünleri Tasarımı )
Enformasyon Teknolojileri
Enformatik
Görsel İletişim Tasarımı
Grafik Tasarımı
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İşletme Enformatiği
İşletme Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Üretim Sistemleri Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Yazılım ve Bilişim Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
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