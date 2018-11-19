Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan ticari takside arama yaptı.

İHA'nın haberine göre; narkotik madde arama köpeği Lisa ile birlikte yapılan detaylı aramada LPG deposu içerisine zulalanmış 45 paket halinde toplam 23 Kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Y.K. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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