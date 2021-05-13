TİKA'dan Kudüs'teki doğum ve kadın hastalıkları hastanesine ilk yardım malzemesi desteği

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TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları sonucu yaralananların tedavisinde önemli rol oynayan Filistin Kızılayı Kudüs Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesinin bu süreçte stokları tükendi.

Hastanenin ihtiyaç duyduğu ilk yardım malzemeleri TİKA tarafından temin edildi. Yapılan destek kapsamında hastaneye 3 bin 500 parçadan oluşan ilaç, tekerlekli sandalye, portatif monitör, sedye, oksijen tüpü, şırınga, steril eldiven ve kanül gibi sağlık ekipmanları verildi.

Acil servis, çocuk kliniği, doğumhane ve ruh sağlığı birimleri gibi bölümlerin bulunduğu hastane 1953 yılından beri hizmet veriyor. Hastanede100'ü gönüllü olmak üzere 133 acil müdahale ekibi çalışıyor.

Ramazan ayının son dört gününde hastanede, Doğu Kudüs'te yaşanan saldırılar nedeniyle 976 yaralıya acil müdahale yapıldı. Hastanede aylık 300 doğum ve 80 cerrahi operasyon yapılıyor.