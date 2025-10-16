Habertürk
Habertürk
        TİKA Hama'da sağlık merkezi açtı | Dış Haberler

        TİKA Hama'da sağlık merkezi açtı

        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye'nin Hama ilinde sağlık merkezi açtı. Açılışa, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 01:55 Güncelleme: 16.10.2025 - 02:38
        TİKA Hama'da sağlık merkezi açtı
        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye’nin Hama ilinde sağlık merkezi açtı.

        TİKA’nın desteğiyle kurulan merkezin açılışına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Hama yerel sağlık yetkilileri, köy halkı ile sivil toplum temsilcileri katıldı.

        Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hizmetlerinin bölgede artarak süreceğini söyledi.

        Köroğlu, "Buradaki sağlık merkezinin TİKA tarafından organize edilip hayata geçirilmesi, daha önce yaptığımız ziyarette Tıllıf’a verdiğimiz sözün yerine getirildiğini gösteriyor. Güzel bir açılış oldu, çok sayıda katılım gerçekleşti." dedi.

        Bölgeye yönelik elektrik altyapısı çalışmalarının da TİKA tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Köroğlu, şunları kaydetti:

        "İnşallah böylece Türkiye’nin hizmetlerini burada başlatmış oluyoruz. Bundan sonra da gerek sağlık merkezinde gerek diğer alanlarda Türkiye’nin bütün kurumlarıyla hizmetleri, başta TİKA olmak üzere devam edecektir."

        Sağlık merkezi Müdürü Cümane el-İsa da bu tesisin çevredeki birçok köye hizmet vereceğini söyleyerek, "Burası kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için büyük bir kolaylık sağlayacak. En önemlisi de tüm muayeneler ücretsiz yapılacak.” diye konuştu.

        TİKA Şam Koordinatörü Bilal Özdan da Suriye halkının özgürlük mücadelesinde büyük bedeller ödediğini ifade etti.

        Suriye’nin 14 yıl süren zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Özdan, Türkiye’nin Suriye'nin imarı ve kalkınması sürecinde destek olmaya devam edeceğini dile getirdi.

        Özdan, hiçbir hükümetin tek başına bu kadar büyük bir yıkımın altından kalkamayacağını vurgulayarak, Türkiye’nin TİKA aracılığıyla Suriye’ye çeşitli alanlarda destek sunduğunu vurguladı.

        Köy halkının uzun süredir temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı bölgede açılan sağlık merkezi, bölge halkına ücretsiz sağlık hizmeti sunacak.

        Merkezde, kadın doğum, çocuk sağlığı ve dahiliye polikliniklerinin yanı sıra acil müdahale ve cerrahi odaları da bulunuyor. İlerleyen dönemde merkeze bir ameliyathane kazandırılması için çalışmalar sürdürülecek.

