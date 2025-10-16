TİKA Hama'da sağlık merkezi açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye’nin Hama ilinde sağlık merkezi açtı.

TİKA’nın desteğiyle kurulan merkezin açılışına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Hama yerel sağlık yetkilileri, köy halkı ile sivil toplum temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hizmetlerinin bölgede artarak süreceğini söyledi.

Köroğlu, "Buradaki sağlık merkezinin TİKA tarafından organize edilip hayata geçirilmesi, daha önce yaptığımız ziyarette Tıllıf’a verdiğimiz sözün yerine getirildiğini gösteriyor. Güzel bir açılış oldu, çok sayıda katılım gerçekleşti." dedi.

Bölgeye yönelik elektrik altyapısı çalışmalarının da TİKA tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Köroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah böylece Türkiye’nin hizmetlerini burada başlatmış oluyoruz. Bundan sonra da gerek sağlık merkezinde gerek diğer alanlarda Türkiye’nin bütün kurumlarıyla hizmetleri, başta TİKA olmak üzere devam edecektir."