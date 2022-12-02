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TikTok'ta tehlikeli trend!

Doktorlar, TikTok'ta trend haline gelen kilo vermek ve daha iyi uyumak için ağız bantlama yönteminin tehlikeli olduğu konusunda uyardı

TikTok'ta tehlikeli trend!
TikTok'ta tehlikeli trend!
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HABERTURK.COM

Son günlerde TikTok'ta trend haline gelen gece uyurken ağız bantlama yöntemine karşı uzmanlar uyarıyor. TikTok kullanıcıları, bu yöntemin uykularını iyileştirdiğini ve hatta kilo vermeye yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ancak uyku uzmanları, bu uygulamanın uyurken boğulmalara yol açacağından endişe ettiklerini dile getirdi.

AĞIZ BANTLAMA, UYKU APNESİ OLANLAR İÇİN DAHA TEHLİKELİ

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, ağız bantlamanın faydalarını öven videolar 100 binlerce kez izlendi. Ağız bandı üreticisi Somnifix, burundan nefes almanın yağ kaybını artıracağını iddia ediyor. Bandı kullanan kullanıcılar da bandın ayrıca hava akışını iyileştirdiğini, vücudu rahatlattığını, horlamayı durdurduğunu ve insanların daha iyi bir uyku çekmesine katkıda bulunduğunu öne sürdü.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden uyku uzmanı Dr. Raj Dasgupta, ağzı bantlamanın en kötü ihtimalle nefes darlığına ve boğulmaya yol açabileceğini söyleyerek, "Tıkayıcı uyku apneniz varsa bu çok tehlikeli olabilir" açıklamasını yaptı.

Bazı ağız bandı kullanıcıları, uyku kalitelerinin artması sonucunda ilerleyen saatlerde çok daha fazla enerjiye sahip olduklarını bildirdi. Uzmanlar ise bu trendin uyku apnesinden muzdarip milyonlarca insana zarar verebileceğini düşünüyor ve ağzı kapatmanın uyku apnesi semptomlarını daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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