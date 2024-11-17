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        Haberler Dünyadan Tilda Swinton oyunculuktan emekli olmaya hazırlanıyor - magazin haberleri

        Tilda Swinton, oyunculuktan emekli olmaya hazırlanıyor

        Oscar'lı yıldız Tilda Swinton, son çektiği 'Yandaki Oda'nın (The Room Next Door) Hollywood'a veda filmi olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 17:19 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:19
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        Ufukta emeklilik göründü
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        Tilda Swinton için ufukta emeklilik görünüyor. Oscar ödüllü 64 yaşındaki oyuncu, Julianne Moore ile birlikte rol aldığı, Pedro Almodovar'ın yönettiği yeni filmi 'Yandaki Oda'nın (The Room Next Door) son filmi olabileceğini söyledi.

        Hollywood'a veda etmeyi planladığını söyleyen oyuncu; "Her zaman her filmin benim son filmim olmasını amaçladım. Hiçbirine uğursuzluk getirmek istemiyordum. Çünkü başından sonuna kadar çok eğlendim. Her zaman şöyle düşündüm: Bu film oyunculuğa veda için iyi bir film. Her şey iyiyken bırakırım" ifadesini kullandı.

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        Emekliliğe bir adım daha yaklaştığını söyleyen Tilda Swinton; "Bugün bunu hissediyorum. Yandaki Oda'nın yaptığım son film olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey olacak mı bakalım" dedi.

        1980'lerden beri sinema oyunculuğu yapan Tilda Swinton, George Clooney ile birlikte rol aldığı 'Avukat' (Michael Clayton) filmiyle 2008'de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Diğer önemli filmleri arasında Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap (2005), Snowpiercer (2013), Aşk Kazası (2015), Doctor Strange (2016) yer alıyor.

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        #sinema
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        #Hollywood
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