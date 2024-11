Tilda Swinton, oyunculuktan emekli olmaya hazırlanıyor

Tilda Swinton için ufukta emeklilik görünüyor. Oscar ödüllü 64 yaşındaki oyuncu, Julianne Moore ile birlikte rol aldığı, Pedro Almodovar'ın yönettiği yeni filmi 'Yandaki Oda'nın (The Room Next Door) son filmi olabileceğini söyledi.

Hollywood'a veda etmeyi planladığını söyleyen oyuncu; "Her zaman her filmin benim son filmim olmasını amaçladım. Hiçbirine uğursuzluk getirmek istemiyordum. Çünkü başından sonuna kadar çok eğlendim. Her zaman şöyle düşündüm: Bu film oyunculuğa veda için iyi bir film. Her şey iyiyken bırakırım" ifadesini kullandı.