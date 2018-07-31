Kars’ın merkez Çerme köyü, tilki tarafından ısırılan köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından 3 ay karantinaya alındı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri köpekten bulaşan kuduz nedeniyle telef olan 4 büyükbaş hayvanı gömdü.

Alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Hayvanlarında kuduz görülen aile, Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

TİLKİLER, KÖYÜN KÖPEKLERİNE, KÖPEKLER İNEKLERE SALDIRINCA...

DHA'nın haberine göre; yaklaşık 1 ay önce birkaç tilki köyün içine girerek Ercan Özkesemen’e ait köpeğe saldırdı. Olaydan 5 gün sonra köpekler de ineklere saldırdı ve yedi gün sonra ineklerde problem oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köye giderek yaptıkları incelemede kuduz görünümü tespit etti.

DİKKAT KUDUZ YÜZDE 100 ÖLDÜRÜYOR!

HAYVANLAR İTLAF EDİLDİ

Hayvanlar başka bir ahırda karantinaya alındı. Bir süre gözlem altında tutulduktan 10 gün sonra bir inek öldü. Ölen ineğin kafası Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Sonuç kuduz olarak gelince kuduz şüphesi olan hayvanlarla birlikte 4 büyükbaş itlaf edildi. Vatandaşın diğer hayvanlarla birlikte köydeki kedi ve köpeklerin tamamı aşılandı.

Sağlık müdürlüğü ekipleri hastalık çıkan aileyi aşılama programına aldı. Çedrme Köyü Muhtarı Filit Ataysınlar, 1 ay önce bu vakanın yaşandığını söyleyerek, "Tilkiler hiç görülmediği gibi köpeğe saldırmış. Tilki ısırdığı köpeğe kuduzu bulaştırmış. Köpek de inekleri ağzından ısırmış. Böylece kuduz yayılmış ve 4 inek telef oldu. Bunun üzerine tarım müdürlüğü ekipleri gelerek inekleri ve köpeği gömdüler" diye konuştu.

Kuduz nedir?

Genel olarak hasta hayvanların ısırması sonucu bulaşan, beyin iltihaplanmasına yol açarak ölümle sonuçlanan bir virüs hastalığıdır.

İnsanda kuduz nasıl gelişir?

Kuduz hayvanın yol açtığı yara yerindeki sinirler yoluyla virüs beyine gider ve burada üreyerek çoğalmaya başlar. Bu süreç yavaş ilerlemektedir. Virüsün vücuda girişinden sonra hastalık belirtileri çıkana kadar geçen süreye kuluçka dönemi denir. Bu dönem ortalama 20 – 60 gün arasında değişmekle beraber, ısırık yerinin beyine yakınlığı, yaranın büyüklüğü ve yara yerinin sinirlerden zenginliğine bağlı olarak kuluçka süresi kısalabilir veya uzayabilir. 4–5 güne kadar kısalabilir veya bir yıla kadar uzayabilir.