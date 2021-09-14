AA

TİM açıklamasına göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının Türkiye'de tek çatı kuruluşu olan TİM, "Made in Türkiye" markasını güçlendirmek ve ihracat hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracatçı birliklerinin başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İhracat ailesi, TİM'in Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda ihracatla ilgili talep ve çözüm önerilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a aktardı. TİM Başkanı İsmail Gülle, toplantıda ihracat ailesi adına yaptıkları çalışmaları, gelecekle ilgili hedef ve beklentileri Bakan Muş ile paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, pandemi gibi tarihte eşi görülmemiş bir dönemde dahi ihracatçıların önlerine çıkan tüm zorlu engelleri aşmayı başardığını belirterek, "Göreve geldiğimizden bugüne, ihracatçı birliklerimizin başkanları ile ülkemiz ihracatını daha ileriye götürmek için ihracatı ilgilendiren her alanda sorumluluk ve farkındalık hisleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2020 yılını, ihracat hedefimizin üstünde, 169,6 milyar dolarla kapattık. 2020'nin dördüncü çeyreğinden itibaren ihracatımızda güçlü bir toparlanma görüldü. Bu ivme 2021'de de artarak devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayı itibarıyla tarihlerinde ilk defa 12 aylık periyotta 200 milyar doları aştıklarını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Son 12 ayımızın 10’unda aylık ihracat rekorlarına imza attık. Yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 140 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu büyük başarı, değerli başkanlarımızın ve ihracat ailemizin her bir üyesinin eseri. Tüm başkanlarımızı, bu büyük başarılardan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Hükümetimizin de destekleriyle, inanıyorum ki yeni dönemde ihracat hedeflerimize kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki ihracatımızı bugüne getiren gayretlerimizi artıracağız ve Türkiye'yi 5 senede 300 milyar dolar ihracata taşıyacağız."

- "TİM E-İhracat Konseyi'nin kurulması çalışmalarımız sürüyor"

TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin ihracatta geldiği noktanın artık katma değeri yüksek ihracata ulaşma dönemi olduğunu belirterek, "2000'li yılların başından bu yana ülkemiz, tüm sektörlerde önemli kazanımlar elde etti. Üretim tesislerimiz modernize edildi, ekiplerimiz uzmanlaştı, kapasitelerimiz arttı, kaliteli ürünün merkezi konumuna geldik. Şimdi, ihracatımızın katma değerini artırma vaktidir." ifadelerini kullandı.

TİM olarak ihracatın katma değerini artırmak üzere birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Gülle, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu amaç doğrultusunda, TİM Marka Konseyi'ni hayata geçirdik. Çünkü 'Made in Türkiye' markasını yükseltecek olanların ancak ve ancak ihracatçılar olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin uluslararası düzeyde kendini ispatlamış firma temsilcilerinden oluşan konseyimiz, ülkemizde markalaşma sürecine önemli katkılar vermek üzere çalışmalarına tüm gayretleriyle devam ediyor. Bunun yanında, meclisimiz çatısı altında e-ihracat konularını, TİM ve ilgili kurumların gündemine taşımak; ulusal ve uluslararası düzeyde e-ihracat ekosistemini genişletmek amacıyla, TİM E-İhracat Konseyi'nin kurulması çalışmalarımız sürüyor.

İhracatın tabana yayılması adına çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin dinamosu olan KOBİ'lerimizi de unutmadık. Bu kapsamda, TİM KOBİ ihracat seferberliği eğitim programlarını aralıksız şekilde sürdürdük. Seferberliğimizin sonuçlarını, ihracatçı firma sayılarımızda da net bir şekilde görmekteyiz. 2020’nin her ayında ortalama 1500 yeni firmamız ihracata başladı. 2021'de bu ortalama daha da yükselerek aylık 1700 seviyelerine çıkmış durumda. Daha güçlü bir Türkiye için, daha güçlü ihracatın vazgeçilmezliğinin bilincinde olduk. Yıllık ihracatı da bu sene 200 milyar doların üzerine taşıdık. İnşallah yıl sonunda, Orta Vadeli Program'da belirlenen 211 milyar dolar ihracata hep beraber ulaşacağız."