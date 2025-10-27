'Timsah Ateşi' 100’üncü kez sahnedeydi

Sinema ve televizyondaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren ödüllü iki oyuncu Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü, iki kızkardeşi canlandırdıkları Timsah Ateşi’yle tiyatro sahnesine de birlikte iz bırakmaya devam ediyorlar. Eryiğit’in Alannah karakterine hayat verdiği, Ergüçlü’nün ise Fianna karakterinde performans sergilediği oyunda ikilinin etkileyici oyunculuğuna babaları Peter Devlin karakteriyle Hidayet Erdinç eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 5’inci sezona girerken geçtiğimiz akşam 100’üncü kez sahnelendi. Zorlu PSM’de sahnelenen 100’üncü oyunun ardından başta Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü olmak üzere, oyunun yapımcıları sahne önünde ve arkasında görev alan tüm ekip pasta keserek başarılarını kutladı.

Kara-komediyi dramatik bir derinlikle harmanlayan oyun, 5’inci sezona girerken izleyicilere çok yönlü ve etkileyici bir deneyim sunuyor. Meghan Tyler’ın kaleme aldığı, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” ödülüne layık görülen ve The Guardian tarafından “Feminist Tarantino” olarak tanımlanan “Timsah Ateşi”, sürreal ve grotesk öğeleriyle dikkat çeken, temposu hiç düşmeyen bir kara-komedi olarak sahnelenmeye devam ediyor.