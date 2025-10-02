Timsah Ateşi son kez seyirciyle buluşuyor

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın ortak yapımı olan “Timsah Ateşi”, ilk kez 2021 yılının Aralık ayında ‘perde’ demişti. Dört sezondur başarıyla sahnelenen Timsah Ateşi, son üç oyun ile seyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in yer aldığı oyun, önce 2 Ekim Perşembe Ankara’da, ardından İstanbul’daki son iki oyunla sahnelere veda edecek.

Sinema ve televizyondaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren ödüllü iki oyuncu Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü, iki kızkardeşi canlandırdıkları Timsah Ateşi’yle tiyatro sahnesine de birlikte iz bıraktılar. Eryiğit’in Alannah karakterine hayat verdiği, Ergüçlü’nün ise Fianna karakterinde performans sergilediği oyunda ikilinin etkileyici oyunculuğuna babaları Peter Devlin karakteriyle Hidayet Erdinç eşlik ediyor.

Kara-komediyi dramatik bir derinlikle harmanlayan oyun, dört sezondur izleyicilere çok yönlü ve etkileyici bir deneyim sunuyor. Meghan Tyler’ın kaleme aldığı, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” ödülüne layık görülen ve The Guardian tarafından “Feminist Tarantino” olarak tanımlanan “Timsah Ateşi”, sürreal ve grotesk öğeleriyle dikkat çeken, temposu hiç düşmeyen bir kara-komedi olarak sahnelendi. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 5’inci sezonunda 3 oyunla seyircilerle son kez buluşacak. Oyunun biletlerine ise Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet’den ulaşılabiliyor.