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Tina Turner kimdir, neden öldü? Tina Turner'ın ölüm sebebi nedir ve hastalığı neydi?

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner'dan acı haber... Rock 'n' Roll'un kraliçesi olarak bilinen 84 yaşındaki ABD'li sanatçı, dün akşam saatlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yaşamını yitirdi. İşte, Turner'ın hayat hikayesinden satır başları ve ölümü ile ilgili bilgiler...

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  • Tina Turner kimdir, neden öldü? Tina Turner'ın ölüm sebebi nedir ve hastalığı neydi?

    Sanat dünyası Tina Turner'dan gelen üzücü haberle sarsıldı. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de büyük bir hayran kitlesi bulunan Turner'ın ölüm haberi ve biyografisine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Tina Turner kimdir, neden öldü? Tina Turner'ın ölüm sebebi nedir ve hastalığı neydi?

    TINA TURNER NEDEN ÖLDÜ?

    Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner'ın neden hayatını kaybettiği henüz açıklanmadı ancak 84 yaşındaki sanatçının bir süredir kanser, inme ve böbrek yetmezliği ile mücadele ettiği biliniyordu.
  • Tina Turner kimdir, neden öldü? Tina Turner'ın ölüm sebebi nedir ve hastalığı neydi?

    TINA TURNER KİMDİR?

    Tina Turner, 26 Kasım 1939'da Tennessee eyaletine bağlı Brownsville'de doğdu. St. Louise'deki gece kulüplerinde şarkı söyleyen Tina Turner daha sonradan evlendiği gitarist Ike Turner tarafından keşfedildi. 1956'da Ike Turner'ın grubuna geri vokal olarak katılmasıyla başlayan ilişkileri evlilikle devam etti. Ama Ike'ın irrasyonel davranışlarından dolayı evlilikleri 1975'te son buldu. 
  • Tina Turner kimdir, neden öldü? Tina Turner'ın ölüm sebebi nedir ve hastalığı neydi?

    1975 ile 1983 arasında kariyeri epey donuk geçen şarkıcı, 1983'te plak şirketini değiştirerek Capitol ile anlaştı. Al Green'in "Let's Stay Together" parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10'e girmeyi başardı. "What's Love Got to With It" parçası İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika'da liste başı oldu. Bu parçanın yer aldığı albümle En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında 2 Grammy ödülü kazandı.
  • Tina Turner kimdir, neden öldü? Tina Turner'ın ölüm sebebi nedir ve hastalığı neydi?

    1984'te Turner "Mad Max Beyond The Thunderdome" filminde oynamayı kabul etti. Turner'ın bir sonraki hiti "We Don't Need Another Hero" parçası da aynı filmde kullanıldı. Ertesi yıl Mick Jagger ile yardım amaçlı olarak bir düet yapan Turner dünya çapında üne kavuştu.
  • Tina Turner kimdir, neden öldü? Tina Turner'ın ölüm sebebi nedir ve hastalığı neydi?

    Zor bir çocukluk ve gençlik yaşamış olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcının 1985'te yazılan otobiyografisi 1993 yılında ona dünya çapında ün getiren parçası "What's Love Got to Do With It" adıyla film yapıldı. 1995 yılında Tina Turner, James Bond filmi "Golden Eye"da filmle aynı adı taşıyan parçayı seslendirdi. Eros Ramazzotti ile 1998 yılında Münih'te düet yaptı. 2013 yılında İsviçre vatandaşlığına geçti, ardından Amerikan vatandaşlığından ayrıldı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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