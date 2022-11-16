TIR'ları gasp edip şoförleri kaçırdılar! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyük bölümü Türk devletleri olmak üzere yurt dışından değerli maden ve metal getiren TIR´ları sınır kapısından itibaren takip edilip, gasp edildiği ve şoförlerinin silah zoruyla kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DHA'da yer alan habere göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Manisa ve Artvin´de cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Operasyonda 18 şüpheli, `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma´ suçlarından gözaltına alındı.

4 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden biri, evinin balkonunda üzerine çarşaf örtüp, saklanırken yakalandı.