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Haberler Gündem 3. Sayfa TIR'ları gasp edip şoförleri kaçırdılar! - En Son Haberler
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TIR'ları gasp edip şoförleri kaçırdılar!

Bursa merkezli 7 ilde, yurt dışından değerli maden ve metal getiren TIR´ları sınır kapısından itibaren takip edip, gasp eden ve şoförlerini silah zoruyla kaçıran suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, evinin balkonunda üzerine çarşaf örterek saklanırken yakalandı

TIR'ları gasp edip şoförleri kaçırdılar! - En Son Haberler
TIR'ları gasp edip şoförleri kaçırdılar!
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DHA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyük bölümü Türk devletleri olmak üzere yurt dışından değerli maden ve metal getiren TIR´ları sınır kapısından itibaren takip edilip, gasp edildiği ve şoförlerinin silah zoruyla kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

DHA'da yer alan habere göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Manisa ve Artvin´de cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 18 şüpheli, `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma´ suçlarından gözaltına alındı.

4 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden biri, evinin balkonunda üzerine çarşaf örtüp, saklanırken yakalandı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.K., C.B., A.B., E.A., İ.K., S.K., F.Y., M.Ç., K.K., M.D. ve D.G. tutuklandı. K.Y., Ö.T., M.B., S.T., F.C. ve H.A. adli kontrol şartıyla, U.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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