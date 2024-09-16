TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!

Adana'da feci kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ş . idaresindeki TIR ile Mehmet Emin Ulusoy'un kullandığı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 ÖLÜ

DHA ve AA'da yer alan habere göre kazada, servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde, Mehmet Çetin ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.