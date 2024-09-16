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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var - Adana haberleri | Son dakika haberleri

        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. TIR şoförü M.Ş. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 09:04 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:58
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        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
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        Adana'da feci kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ş . idaresindeki TIR ile Mehmet Emin Ulusoy'un kullandığı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.

        İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 ÖLÜ

        DHA ve AA'da yer alan habere göre kazada, servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde, Mehmet Çetin ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        TIR şoförü M.Ş., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #adana
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