TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. TIR şoförü M.Ş. gözaltına alındı
Adana'da feci kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ş . idaresindeki TIR ile Mehmet Emin Ulusoy'un kullandığı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 ÖLÜ
DHA ve AA'da yer alan habere göre kazada, servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde, Mehmet Çetin ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
TIR şoförü M.Ş., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.