Haberler Yaşam Titanic hakkında daha önce duymadığınız 6 şaşırtıcı komplo teorisi

Titanic hakkında daha önce duymadığınız 6 şaşırtıcı komplo teorisi Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanic'in bir zamanlar batmaz olduğu düşünülüyordu. Ancak gemi buzdağına çarptıktan sadece üç saat sonra tamamen battı ve yaklaşık bin 500 kişi de beraberinde sürüklendi. Titanic'in neden ve nasıl battığı anlaşılamadığı için konuya dair komplolar üretildi. İşte, Titanic'e dair 6 şaşırtıcı komplo teorisi... Habertürk Giriş: 19.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:30 facebook

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Titanic'in batışı, tarihin akışını değiştirebilecek bir dizi "Eğer o olmasaydı?" senaryosunu beraberinde getiriyor. Eğer olağanüstü sıcak bir kış yaşanmasaydı ya da yakındaki bir gemiden gelen buzdağı uyarısı Titanic'e ulaşsaydı? Geminin batışına dair detaylar gizemini koruduğu için bunun gibi birçok senaryoya dair komplo teorileri de üretiliyor. İşte, sizin için insanların düşündüğü komplo teorileri…

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TITANIC ASLINDA HİÇ BATMADI Teoriye göre, Titanic'in başka bir White Star Line gemisi olan Olympic ile değiştirildiği iddia ediliyor. Olympic’in 1911’de hasar gördüğü ve tamir için tersaneye gittiği biliniyor. Titanic’in ise sefere çıkmadan önce 1912’de tamire gittiği sırada Olympic ile değiştirildiği ileri sürülüyor.