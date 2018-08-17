Tochigi SC - Fukuoka sahaya çıkıyor

Tochigi SC ve Fukuoka, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Tochigi SC 35 puanla 15. sırada, Fukuoka 46 puanla 4. sırada bulunuyor. Tochigi SC son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fukuoka son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 256 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tochigi SC kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Fukuoka sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Tochigi SC son hafta oynanan Kamatamare Sanuki maçında 0-0 berabere kaldı.

Fukuoka ise Fagiano Okayama karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Tochigi SC, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 18 gol yedi.

Fukuoka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Fukuoka, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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