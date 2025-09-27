Habertürk
        TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 80-78 (MAÇ SONUCU)

        TOFAŞ - Fenerbahçe Beko: 80-78 (MAÇ SONUCU)

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, 2025-2026 sezonunun açılış haftasında TOFAŞ'a deplasmanda son saniye basketiyle 80-78 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 22:59 Güncelleme: 27.09.2025 - 22:59
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu 80-78 mağlup etti.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Can Mavisu, Uğur Akyıldız, Kaan Büyükçil

        TOFAŞ: Perez 4, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 2, Blazevic 21, Thamasson 9, Özgür Cengiz 2, Whaley 1, Tolga Geçim 5, Kidd 14, Besson 6

        Fenerbahçe Beko: Bacot Jr 10, Metecan Birsen 7, Tucker 24, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 10, Melli 3, Boston Jr 2, Onuralp Bitim 9, Zagars, Colson 8

        1. Periyot: 18-18

        Devre: 43-39

        3. Periyot: 58-61

