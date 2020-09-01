TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu hazırlıklarını 17 Ağustos´tan bu yana sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımımız, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesinde, 31 Ağustos Pazartesi günü Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Tofaş Basketbol A Takım teknik ekibimiz, oyuncularımız ve A Takım personelimize, sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 3 oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncularımızın izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Tofaş Basketbol Takımımızın, 2 Eylül Çarşamba günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri´mizde ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol ile oynanması planlanan hazırlık maçı da iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR