Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail savaş suçu işliyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi dönüşünde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

İsrail savaş suçu işliyor, Batı'nın İsrail'e baskısı artmalı. Barış ancak bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ile olur

Biz garantör ülke olmaya hazırız. Tekrar yoğun bir diplomasi trafiğine başlıyoruz, 28 Kasım'da İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye gelecek.

Hamas bir terör örgütüdür diyelim istiyorlar. Hayır, terör örgütü değildir. Topraklarını koruma mücadelesi veren, vatanları için savaşan insanlardır.

Benim Biden'ı aramam şık olmaz, bölgede kilit ülke olduğumuzu sadece biz söylemiyoruz.