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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'ın Can Atalay kararı ve AYM'ye suç duyurusu hakkında konuştu. Erdoğan, "Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanıyla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanıyla da gerekmesi halinde görüşürüz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:04
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu.

        Yargıtay'ın Can Atalay kararı ve AYM'ye suç duyurusu hakkında konuşan Erdoğan, "Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanıyla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanıyla da gerekmesi halinde görüşürüz" dedi.

        BİREYSEL BAŞVURULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

        Erdoğan, "Son birkaç gündür devam eden yargıyla ilgili tartışmalar var. Siz bir hakem rolü oynayabileceğinizi, iki tarafla da görüşebileceğinizi söylediniz. Acaba öncelikle hızlı bir şekilde yetki çatışmalarının önüne geçmek adına bireysel başvuru konusunda yasal düzenlemeye gidilebilir mi? Yargı kurumlarının başkanlarıyla görüşecek misiniz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

        "Yani bireysel başvuruyla ilgili yasal düzenlemeye gitmek zor bir olay değil. Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı, atacağı adıma bağlı. Fakat bireysel başvuruyu hallettikten sonra iş bitmez. Bundan sonra bu bireysel başvurunun dayandığı kapı neresi olacak? Yine Anayasa Mahkemesi olacak. Önce Anayasa Mahkemesinin buna hazır hale gelmesi lazım. Zira birçok yasal düzenlemeler Anayasa Mahkemesine gidiyor, Anayasa Mahkemesinde ters yüz ediliyor. Burada da parlamento böyle bir kararı alır ama bu karar Anayasa Mahkemesi tarafından ters yüz edilirse, bu zaman kaybından başka bir şeye yaramaz. Onun için parlamento şu anda malum plan bütçe çalışmalarına devam ediyor. Ama bireysel başvuruyla ilgili olarak, bunu zamanında Anayasa Mahkemesinin çalışmalarına hız kazandırır diyerek çıkarttılar. Şu anda bir öğrendim, dedim ne kadar bireysel başvuru var? Yanıt 130 bin. Demek ki Anayasa Mahkemesinin çalışmalarını hızlandırma hedefini sağlamamış maalesef. Bunların üzerinde durmak, hayali davranmamak lazım.

        "YARGITAY BAŞKANI İLE ZATEN GÖRÜŞTÜK"

        Tabii en son Yargıtay Başkanının yaptığı açıklama, bu da tabii manidar. Bir önceki seyahatimizde ben bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki Yargıtay üyeleri sadece hukukçulardan oluşuyor. Ama Anayasa Mahkemesi üyelerinin içinde hukukçular olduğu gibi bunların yanında valiler vardır, bunların yanında iktisatçılar vardır, sosyologlar vardır, vesaire. Böyle de olması zaten gerekir. Ama misyonu noktasında ağırlık nerededir? Yargıtay'dadır. Orada Anayasa'dan tutun, ticaret hukukuna, iş hukukuna varıncaya hepsi Yargıtay'da. Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey. Ama işin hakemliğine gelince bu hakemliği yapmada tabii bize görev düşebilir. O da bize yine Anayasa'nın yüklediği bir görevdir Cumhurbaşkanı olarak. Temennimiz odur ki tabii böyle bir gerilim olmasaydı. İki yargı kurumunun başkanlarıyla görüşme konusuna gelirsek. Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz. Görüşmemek diye bir şey söz konusu değil."

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