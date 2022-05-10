Tokat yiyince tetiğe bastı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, yolda yürürken karşılaştığı husumetlisinden tokat yiyen şahıs tabancayla dehşet saçtı. Kalabalığın arasında tokat atan kişiyi silahla vuran şahıs olay yerinden kaçtı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı günü saat 17.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Sercan Polat ile Abdülkadir Kaya sokak ortasında karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma esnasında Sercan Polat, Abdülkadir Kaya'ya tokat atınca Abdülkadir Kaya da belinden tabancasını çıkartarak ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda Sercan Polat yaralanarak yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleriyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, saldırganın yakalaması için çalışma başlattı.