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        Şehit Karaca profilinde, 'Göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için' yazmış

        IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) sosyal medya profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" dediği görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:25
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        Şehit Karaca profilinde, 'Göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için' yazmış
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        IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) sosyal medya profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" dediği görüldü.

        Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde yaşayan Zahide-Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın cenazesi, yarın, Ormandibi köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Şehit Karaca'nın, sosyal medyadaki profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" diye yazdığı görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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