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        Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışırken yakalandılar

        TOKAT´ın Pazar ilçesinde polis baskınını fark eden 4 şüpheli, uyuşturucuları sobada yakmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:20
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        Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışırken yakalandılar
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        TOKAT´ın Pazar ilçesinde polis baskınını fark eden 4 şüpheli, uyuşturucuları sobada yakmaya çalışırken yakalandı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile ilgili kentte `Kaplan´ operasyonu başlattı. Uyuşturucu madde imali yapıldığı tespit edilen Pazar ilçesinde bir villaya Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve dron destekli operasyon düzenlendi. Polis baskınını fark eden şüpheliler, ellerindeki uyuşturucu maddeleri sobada imha etmek üzereyken yakalandı. Aramalarda  852,81 gram bonzai, 8 adet uyuşturucu hap ile ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan uyuşturucu madde ile ilgili C.K, A.A, E.Ç ve G.B gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç.´nin ayrıca kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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