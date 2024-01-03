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        TOGÜ'de "Filistin'de hayat: Umudun izinde yürümek" paneli gerçekleştirildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Filistin'de hayat: Umudun izinde yürümek" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:35
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        TOGÜ'de "Filistin'de hayat: Umudun izinde yürümek" paneli gerçekleştirildi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Filistin'de hayat: Umudun izinde yürümek" konulu panel gerçekleştirildi.

        TOGÜ İslami İlimler Fakültesi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen panelin açış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Ahmet İnanır yaptı.

        İnanır, "Hepimiz Gazze'de umudun, hayatın ve geleceğin devam etmesini arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Filistin toprakları tarihinde nadir olarak gördüğü bir zulümle, asimilasyonla, yok edişle karşı karşıya kalmaktadır. Bu zulüm, 75 yıldır devam ediyor ve her geçen gün şiddetlenmektedir. Mücadele azmini devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

        Araştırma Görevlisi Gonca Dedemoğlu moderatörlüğündeki panelde Dr. Öğretim Üyesi Melih Taştan, Ahmet Zıdan ve Semih Shehade konuşmacı olarak yer aldı.

        Panelistler, Filistin'in tarihi ve kültürü hakkında bilgiler aktararak bugün yaşanan İsrail saldırısı altında hayatın nasıl devam ettiği ile ilgili bilgileri dinleyicilerle paylaştı.

        Panelistlere teşekkür belgesi takdim edildi.

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