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        Almus'ta "Temiz Tokat Projesi" kapsamında mesire alanları ve mezarlıklar temizlendi

        Tokat'ın Almus ilçesinde mesire alanları ve mezarlıkların temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:17
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        Almus'ta "Temiz Tokat Projesi" kapsamında mesire alanları ve mezarlıklar temizlendi
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        Tokat'ın Almus ilçesinde mesire alanları ve mezarlıkların temizliği yapıldı.

        Tokat Valiliği bünyesinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, İŞKUR aracılığı ile Tokat Valiliği bünyesinde çalışan işçiler, Almus ilçesine bağlı köylerin mesire alanları ve mezarlıklarında temizlik yaptı.

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Sayın Valimizin başlatmış olduğu Temiz Tokat Projesi kapsamında ilçemizin önemli mesire alanlarından Ormanevlerini ve dört köyümüzün çevre temizliğini yaptık. Bu kapsamda çalışmalarımız sürecek. Hedefimiz ilçemizin ve tüm köylerimizin mesire alanları ile mezarlıklarını temizlemek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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