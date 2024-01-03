Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Esat Kabataş (71) idaresindeki 60 RB 499 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Gülhan Kabataş (64) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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