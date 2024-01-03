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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:43
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Esat Kabataş (71) idaresindeki 60 RB 499 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü ile yanında bulunan Gülhan Kabataş (64) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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