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        Tokat'ta DEAŞ'a finans sağlayan Iraklı 2 kişi tutuklandı

        TOKAT'ta, silahlı terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan ve gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:05 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:10
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        Tokat'ta DEAŞ'a finans sağlayan Iraklı 2 kişi tutuklandı
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        TOKAT'ta, silahlı terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan ve gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün kentte eylem ve faaliyetlerinin tespit ve engellenmesi ile örgütün finans yapısının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, yapılan operasyonel çalışma kapsamında; terör örgütüne para transferleri yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu O.T.A.A., S.H.N.N. ve S.B.M.M.'nin ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 30 bin 306 Amerikan Doları, 100 Avustralya Doları, 160 bin Türk Lirası ve 138 bin 500 TL değerinde altın ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk S.H.N.N. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, O.T.A.A. ve S.B.M.M. ise 'Örgüt üyeliği ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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