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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:48
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçeye uyuşturucu getireceği belirlenen ve takibe alınan 2 şüpheli, ilçe otogarında yakalandı.

        Zanlıların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 394,91 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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