Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçeye uyuşturucu getireceği belirlenen ve takibe alınan 2 şüpheli, ilçe otogarında yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 394,91 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.