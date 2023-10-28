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        Turhal'da 100. yıl hatıra ormanına fidan dikildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:44
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        Turhal'da 100. yıl hatıra ormanına fidan dikildi
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.

        Turhal Orman İşletme Şefliği tarafından Çivril köyünde oluşturulan 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Etkinliğe kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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