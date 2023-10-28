Turhal'da 100. yıl hatıra ormanına fidan dikildi
Tokat'ın Turhal ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.
Giriş: 28.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:44
Tokat'ın Turhal ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.
Turhal Orman İşletme Şefliği tarafından Çivril köyünde oluşturulan 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.