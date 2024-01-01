Tokat'ta polis ekipleri yılbaşı denetiminde

Tokat'ta polis ekipleri, yılbaşında denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinden itibaren yol güzergahlarında denetim yaptı.

Görevli trafik polislerince kentin önemli noktalarında durdurulan araçların evrakları incelendi, sürücülere alkol testi yapıldı.

Uygulama yapan polisleri Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri ziyaret etti.

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