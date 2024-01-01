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        Tokat'ta polis ekipleri yılbaşı denetiminde

        Tokat'ta polis ekipleri, yılbaşında denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:15 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:15
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        Tokat'ta polis ekipleri yılbaşı denetiminde
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        Tokat'ta polis ekipleri, yılbaşında denetimlerini sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinden itibaren yol güzergahlarında denetim yaptı.

        Görevli trafik polislerince kentin önemli noktalarında durdurulan araçların evrakları incelendi, sürücülere alkol testi yapıldı.

        Uygulama yapan polisleri Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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