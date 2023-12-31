Tokat'ta ahşap evlerinde çıkan yangında mahsur kalan çift dumandan etkilendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Sarıağıl köyünde Yakup Uymaz'a (73) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Yangında evde mahsur kalan Yakup Uymaz ve eşi Fatma Uymaz (69) penceredeki demir korkuluklar kesilerek evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Uymaz çifti ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başçiftlik ve Niksar belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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