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        Tokat'ta ahşap evlerinde çıkan yangında mahsur kalan çift dumandan etkilendi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:15
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        Tokat'ta ahşap evlerinde çıkan yangında mahsur kalan çift dumandan etkilendi
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, ahşap evde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Sarıağıl köyünde Yakup Uymaz'a (73) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

        Yangında evde mahsur kalan Yakup Uymaz ve eşi Fatma Uymaz (69) penceredeki demir korkuluklar kesilerek evden çıkarıldı.

        Dumandan etkilenen Uymaz çifti ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Başçiftlik ve Niksar belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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