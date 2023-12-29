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        Husumetli ailelerin kavgası: 2 ölü, 3 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:03 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:05
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        Husumetli ailelerin kavgası: 2 ölü, 3 yaralı (2)
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        8GÖZALTI

        Zile ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan kavga sonucu 2 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralandığı olayda olaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

        Ayrıca çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Yıldıztepe Köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay ve Salih Akarsu (22), otopsi işlemlerinin ardından yarın Zile ilçesinde toprağa verilecek. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise ilçeye bağlı Yıldıztepe köyünde güvenlik önlemleri aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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